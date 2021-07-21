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Политика

21 июля, 23:35

Песков заявил об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

власть политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подвижек в подготовке очных переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеоенским пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет. Подвижек пока нет", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что основным препятствием для проведения встречи президентов стало невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Кроме того, представитель Кремля указал на несовпадение нынешней позиции лидера Украины Владимира Зеленского с заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.

До этого Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.

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