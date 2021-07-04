Песков назвал причины, затрудняющие встречу Зеленского и Путина

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Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах, которые препятствуют встрече российского и украинского лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Основным препятствием стало невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Кроме того, представитель Кремля указал на несовпадение нынешней позиции лидера Украины Владимира Зеленского с заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.

По словам пресс-секретаря, Зеленский выглядел как современный и демократичный лидер, который способен принести в свою страну порядок и демократию.

"И конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", – отметил Песков.

Ранее Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.