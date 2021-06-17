Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

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Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, однако шагов для ее организации пока предпринято не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.

