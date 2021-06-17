На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90

Видео: youtube.com/ACE ONE

На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, сообщает РИА Новости

На YouTube опубликовали видео, на котором дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский БПЛА "Орион", а затем уничтожает боевой танк Т-90.

Разработчики рассчитывают, что ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Он будет способен переносить оружие весом до тонны.

Над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Ранее американское издание National Interest оценило шансы Украины в случае войны с Россией.

В материале говорится, что у ВСУ отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. При этом имеющиеся в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" серьезно угрожают военным объектам в Восточной и Центральной Украине. Автор материала Марк Эпископос напомнил, что российский комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, российские истребители, в числе которых Су-35С, легко справятся с украинскими боевыми самолетами. Эпископос отметил недостаточное количество украинских боевых танков Т-84 "Оплот", составляющих основу войск. По мнению автора, они не смогут эффективно противостоять российским танкам Т-90А и Т-90М. Кроме того, на вооружении армии РФ находятся самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", имеющие высокую скорострельность и дальность стрельбы.