Зеленский вновь заявил о заинтересованности во встречи с российским лидером

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности во встречи с Владимиром Путиным в любом формате, сообщает ТАСС.

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", – отметил президент Украины.

Также Зеленский заявил и о шансах на встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). По его словам, Киев готов к ней.

Ранее сообщалось, что перспективы встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе РФ сложно выстраивать прямой диалог с Зеленским, поэтому он пользуется посредничеством президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.