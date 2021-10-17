Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского пока маловероятна из-за позиции Киева

Фото: kremlin.ru
Перспективы встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", – сказал он в эфире канала "Россия 1".
Песков отметил, что президенту России сложно выстраивать прямой диалог с Зеленским, поэтому он пользуется посредничеством президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так", – пояснил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего.
До этого Песков заявил, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма.
Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.
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