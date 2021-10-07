Песков рассказал о подготовке тем для возможной встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что процесс подготовки повестки будущей встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским продолжается.

По его словам, в настоящее время еще не сформированы темы, которые могли бы обсуждаться на встрече, однако у Москвы и Киева есть контакты по списку вопросов.

"И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", – сказал представитель Кремля, передает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего.

До этого Песков заявил, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма.

Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.