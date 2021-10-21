Путин назвал ситуацию на Украине тупиком

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На Украине у власти стоит группа людей, которая руководит государством, а не президент, поэтому ситуацию в стране можно назвать тупиком. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению президента РФ, украинскому обществу не дают и не дадут в будущем создать такую власть, которая отвечала бы напрямую интересам граждан.

"Небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной", – подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что на Украине к власти приходили руководители, опиравшиеся в ходе выборов на мнение избирателей юго-востока государства. Однако после выборов они практически сразу меняли свои политические позиции.

"Молчаливое большинство за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но не молчаливое, агрессивное меньшинство, националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. По сути, они и руководят страной", – заключил президент РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности во встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Он сообщил и о шансах на встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). По его словам, Киев готов к ней.