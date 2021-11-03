В Москве не зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ после тумана

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За прошедшую ночь и утром в среду превышений концентрации загрязняющих веществ в воздухе после тумана на станциях контроля в столице зафиксировано не было. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"2 ноября из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако усиление ветра со второй половины дня и снижение интенсивности температурной инверсии способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере", – говорится в сообщении.

Состояние атмосферного воздуха в Москве в непрерывном режиме контролируют 56 автоматических станций мониторинга.

Ранее эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.

Он добавил, что туман оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси, которые берутся от действия техногенных факторов. В Москве таких факторов два. Первый – загрязнение воздуха автомобилями, а второй – огромное количество запечатанных земель от большого количества строек и обилия поверхностей с уничтоженным травостоем.

