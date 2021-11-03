Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В следующую среду, 10 ноября, в столицу придет похолодание, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже на следующей неделе фон температуры будет меняться, даже не исключено, что на следующей неделе будут приниматься осадки в виде дождя и мокрого снега. 8–9 ноября – относительно теплая погода. А в следующий временной интервал ночная температура будет понижаться до минус 2 – плюс 3 градусов и днем – плюс 1–6", – заявила она.
Тем не менее в столице будет гораздо теплее климатической нормы – прогнозируется стабильная положительная среднесуточная температура воздуха. Синоптик уточнила, что нормальным показателем для 10 ноября являются нулевые или слабоотрицательные среднесуточные значения.
Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин заявил, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.
Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в свою очередь, отметил, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла при температуре воздуха 10–12 градусов.
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