Синоптик заявил, что вслед за туманом в Москву придет потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями, сообщил руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.

"Вечером 1 ноября на Москву опустился туман. По сообщениям наблюдателей, в столичных аэропортах видимость снизилась до 1,5 километра, а к ночи – до 100 метров. К утру видимость упала до 50 метров. <...> Туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до +9 градусов Цельсия и небольшой дождь", – рассказал специалист.

Ганьшин пояснил, что наблюдаемый в столице туман относится к радиационным – туманам, которые возникают в ясную погоду при резком охлаждении земли после нагрева в дневные часы.

"Вместе с этим конденсируется водяной пар в приземном слое воздуха. Охлаждение поверхности земли за счет теплового излучения называется радиационным, поэтому и туманы тоже называют радиационными", – отметил он, уточнив, что именно такая ситуация произошла в Москве.

Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в свою очередь, отметил, что потепление принесет в столичный регион аномально высокую температуру. В частности, по его словам, 5 ноября, может быть установлен новый рекорд тепла при температуре воздуха +10...+12 градусов.

"Такие температуры, которые будут во второй половине недели, они близки к рекордным для этого времени года. Примерно на 5–6 градусов превышение обычной для этого времени температуры. Если смотреть на 5 ноября, то превышение даже на 8 градусов выше обычных значений, то есть околорекордные цифры, может быть, даже мы превысим рекорд для этих дней", – цитирует Киктева Агентство "Москва".

Также синоптик пояснил, что в столичный регион придет западный циклон, который, помимо потепления, принесет и осадки. По прогнозу Киктева, они пройдут со среды на четверг.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде. Синоптик объяснил, что при высоком давлении есть нисходящее движение по вертикали, которое препятствует образованию облаков.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили и в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности. Позднее предупреждение было продлено до 14:00 вторника.