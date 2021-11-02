Синоптик рассказал москвичам о погоде в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в столице в ближайшие дни. По прогнозам синоптика, в Москве будет облачно и дождливо, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"В последующие дни температура будет расти, но погода уже не будет солнечной и сухой, она будет преимущественно облачной и дождливой", – сообщил Леус.

По словам синоптика, влияние на столицу окажет атлантический циклон, который принесет в центральную часть Европейской России мощную волну тепла.

"В четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет превышать +10 градусов, что на 7–8 градусов выше положенной климатической нормы", – заключил специалист.

Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин заявил, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.

Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в свою очередь, отметил, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла при температуре воздуха 10–12 градусов.

Вместе с тем специалисты центра погоды "Фобос" отмечают, что прошедший октябрь в Москве стал самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года.

