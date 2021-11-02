Синоптик рассказала, когда в последний раз в Москве был такой туман

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Плотный и продолжительный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в Москве в ноябре 2009 и 2019 годов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"По продолжительности сегодня, можно сказать, что он длительный был и он больше похож на туман, который был в 2009 году, потому что тогда туман удерживался ночью и практически до 12 часов дня, так же, как сегодня. А в 2019 году продолжительность тумана была меньше, он держался 6 часов, не более того. Хотя тоже был плотный", – цитирует слова синоптика РИА Новости.

По ее словам, продолжительность тумана зависит от высоты солнца, поскольку солнечные лучи прогревают землю. Также бывает, что, когда усиливается ветер, происходит перемешивание, в результате чего рассеивается туман, подчеркнула Позднякова.

По мнению синоптика, оба этих фактора оказали влияние, так как солнце начало прогревать землю, температура приземная начала повышаться, поэтому туман стал рассеиваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде. Синоптик объяснил, что при высоком давлении есть нисходящее движение по вертикали, которое препятствует образованию облаков.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили накануне в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.