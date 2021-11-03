Эксперт рассказал, прячет ли туман нарушения ПДД от камер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработчик передвижных комплексов видеофиксации Владимир Пригоровский рассказал, может ли туман скрыть от камер нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, камера фиксирует нарушение, только если виден номер автомобиля.

"Им страшен не столько туман, сколько снег густой. Камер работает на расстоянии 30–40 метров. Это расстояние, на котором она фиксирует номерной знак", – рассказал Пригоровский.

Эксперт подчеркнул, что если камера не считывает номер, то нарушение не будет зафиксировано.

Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября.

По мнению специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, окончательно рассеяться туман должен к 10:00 3 ноября. По ее словам, это произойдет за счет приближения атмосферного фронта и усиления ветра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что причиной затяжного тумана в Москве стал антициклон и безветренная погода.