Эксперт рассказал, прячет ли туман нарушения ПДД от камер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Разработчик передвижных комплексов видеофиксации Владимир Пригоровский рассказал, может ли туман скрыть от камер нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам эксперта, камера фиксирует нарушение, только если виден номер автомобиля.
"Им страшен не столько туман, сколько снег густой. Камер работает на расстоянии 30–40 метров. Это расстояние, на котором она фиксирует номерной знак", – рассказал Пригоровский.
Эксперт подчеркнул, что если камера не считывает номер, то нарушение не будет зафиксировано.
Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября.
По мнению специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, окончательно рассеяться туман должен к 10:00 3 ноября. По ее словам, это произойдет за счет приближения атмосферного фронта и усиления ветра.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что причиной затяжного тумана в Москве стал антициклон и безветренная погода.
Эксперт рассказал, какие угрозы может нести затяжной туман
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: