Туман в Москве за сутки стал второй по популярности темой в поиске Google

Фото: Москва 24

Туман в Москве в течение суток стал второй по популярности после коронавируса темой поисковых запросов в российской версии Google. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса Google Trends.

Из них следует, что 2 ноября количество запросов со словом "туман" в поисковой системе выросло на 50 тысяч. Однако первое место по-прежнему удерживает запрос "коронавирус", который ежедневно прописывают в поисковой строке Google более 500 тысяч раз.

Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

В МЧС предупредили, что густой туман в городе сохранится до конца суток. В связи с этим пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.