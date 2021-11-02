Туман в Москве за сутки стал второй по популярности темой в поиске Google

18:02
Фото: Москва 24
Туман в Москве в течение суток стал второй по популярности после коронавируса темой поисковых запросов в российской версии Google. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса Google Trends.
Из них следует, что 2 ноября количество запросов со словом "туман" в поисковой системе выросло на 50 тысяч. Однако первое место по-прежнему удерживает запрос "коронавирус", который ежедневно прописывают в поисковой строке Google более 500 тысяч раз.
Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
В МЧС предупредили, что густой туман в городе сохранится до конца суток. В связи с этим пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.
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