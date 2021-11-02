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Москва 24

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Общество

18:02

Туман в Москве за сутки стал второй по популярности темой в поиске Google

общество погода технологии

Фото: Москва 24

Туман в Москве в течение суток стал второй по популярности после коронавируса темой поисковых запросов в российской версии Google. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса Google Trends.

Из них следует, что 2 ноября количество запросов со словом "туман" в поисковой системе выросло на 50 тысяч. Однако первое место по-прежнему удерживает запрос "коронавирус", который ежедневно прописывают в поисковой строке Google более 500 тысяч раз.

Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

В МЧС предупредили, что густой туман в городе сохранится до конца суток. В связи с этим пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.

Телеканал Москва 24 показал картину дня

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