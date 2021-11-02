Туман в Москве продержится до конца суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туман с видимостью 200–700 метров сохранится в некоторых районах Москвы до конца суток. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета предупреждает столичный главк МЧС.
В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дороге: не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. Пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября. Из-за этого в столичных аэропортах задержали или отменили более двухсот рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Помимо плотной завесы, жители столичного региона пожаловались на запахи гари и дыма. По словам представителя экстренных служб, они возникли из-за сжигания древесных отходов и мусора вкупе с туманом, повышенной влажностью и отсутствием ветра.
Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.
Метеорологи объяснили, насколько опасен накрывший Москву туман
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