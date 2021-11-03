Синоптики ожидают, что туман рассеется в Москве к 10:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туман, который окутал столичный регион с вечера понедельника, рассеется к 10:00, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
По ее словам, это произойдет за счет приближения атмосферного фронта и усиления ветра. Она также рассказала, что весь день в Москве и области будет преобладать облачная погода. Волосюк отметила, что днем туманов не ожидается.
"То ухудшение видимости, которое в настоящий момент отмечается в это время суток, – не приводящее к туманам. В течение дня уже в Москве туманов мы не ожидаем", – добавила синоптик.
Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. В регионе сохранится температура, превышающая среднее значение на 3–4 градуса. Столбики термометров в столице покажут +5...+7 градусов тепла, по области – +3...+8 градусов. Ветер к вечеру усилится и будет достигать 4–9 метров в секунду. Во второй половине дня атмосферное давление приблизится к норме – 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин пообещал, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.
В свою очередь, замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла.
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