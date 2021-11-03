Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" по делу об утечке топлива

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Арбитражный суд Красноярского края принял решение отложить рассмотрение иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" АО "НТЭК" по делу о разливе топлива в Норильске. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в суде, о переносе заседания ходатайствовали стороны, принимающие участие в деле.

"Судом ходатайства удовлетворены, предварительное судебное заседание отложено на 24 декабря 2021 года", – заявили в суде.

Уточняется, что сумма иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" составляет 58,7 миллиарда рублей.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация резервуара с дизтопливом. Разлилось более 20 тысяч тонн горючего. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального характера.

В Ростехнадзоре рассказали, что аварийный топливный резервуар находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании. В связи с этим возможность его проверки была исключена.

В "Норникеле" считают, что причиной разлива стало таяние вечной мерзлоты, спровоцировавшее деформацию резервуара. Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей.

В ходе расследования директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания профинансирует восстановление экологии на месте разлива.