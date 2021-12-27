Названы города РФ с самыми благоприятными условиями труда для пенсионеров

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Самые благоприятные условия труда для пенсионеров созданы в Москве и Петербурге, выяснили аналитики, составив соответствующий рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Значение индекса в рейтинге изменяется в диапазоне от 12 до 70 баллов. У этих двух городов индекс на уровне 70 и 69,2 балла соответственно.

Отмечается, что по трем индикаторам – уровень безработицы среди пенсионеров, уровень зарплат и время поиска работы – Москва и Петербург показали наивысший результат, еще по двум индикаторам результат был очень близок к максимуму.

По словам аналитиков, это свидетельствует о том, что в столичных городах многие пенсионеры продолжают работать, получая при этом достойную зарплату. Если же они лишаются работы, то найти новую им значительно легче, чем пожилым людям в других российских регионах.

Третьи место заняла Ленинградская область, там значение индекса составляет 60 баллов. В первую десятку также вошли Воронежская область – 59,7 балла, Нижегородская – 58 баллов, Московская – 55,6 балла, Ростовская – 55,2 балла, Калининградская – 52,4 балла, Краснодарский край – 50,7 балла, Рязанская область – 48 баллов.

Эксперты отмечают, что вышеперечисленные регионы характеризуются достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, несмотря на то, что он снизился во время пандемии.

Последние пять строчек рейтинга заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия – Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов не превышает 23 балла.

Как отмечают аналитики, результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для российских пенсионеров в разных регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.

Ранее специалисты сервиса "Работа.ру" провели исследование и нашли одну из самых высокооплачиваемых работ для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. По данным аналитиков, до 250 тысяч в месяц готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге.

На аналогичную зарплату может претендовать начальник производства на мебельном предприятии в Москве. Работодатель называет приоритетными навыками знание всех процессов деревообработки и стаж работы не менее года.