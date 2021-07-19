Названа профессия для пенсионеров в РФ с зарплатой до 250 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты сервиса "Работа.ру" провели исследование и нашли одну из самых высокооплачиваемых работ для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

По данным аналитиков, до 250 тысяч в месяц готовы платить психиатру-наркологу. Такую позицию предлагают в Санкт-Петербурге.

Соискателю требуется высшее медицинское образование и действующий сертификат по специальности. Кроме того, учитывается умение оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях и готовность к выездам в ночное время.

На аналогичную зарплату может претендовать начальник производства на мебельном предприятии в Москве. Работодатель называет приоритетными навыками знание всех процессов деревообработки и стаж работы не менее года.

До 240 тысяч рублей за вахту предлагают повару в Норильске. Для соискателя важны среднее профильное образование и опыт от года. Кроме того, требуется медицинская книжка и знание требований к приготовлению блюд.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии России в июле текущего года. Одна из наиболее перспективных позиций – должность инженера лаборатории в Якутии. Соискателям предлагают до 150 тысяч рублей в месяц.