Эксперт объяснила, где пенсионер может найти работу с высоким доходом

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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, где люди пенсионного возраста могут получить высокий доход.

Ранее портал Superjob провел опрос, согласно которому около 42% компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с молодыми соискателями. При этом еще треть работодателей готовы взять пенсионеров в порядке исключения.

По словам Митрофановой, компании могли иметь в виду вакансии, для которых возраст не имеет никакого значения.

"То есть в данном случае работодателю просто без разницы. К примеру, это вакансии уборщицы, курьера, какая-либо техническая работа", – объясняет эксперт рынка труда.

Кроме того, многие компании столкнулись со сложностями в том, чтобы найти человека на ту или иную вакансию, продолжает Митрофанова. В особенности это касается ресторанного бизнеса и сферы услуг, говорит она.

"Компании, у которых сейчас все очень тяжело из-за того, что у них не закрываются необходимые для работы ходовые технические вакансии, готовы рассматривать уже кого угодно. Если раньше говорили, что официантом может быть только молодой человек или девушка определенного возраста, то сейчас вы можете увидеть и пенсионера", – рассказывает собеседница Москвы 24.

Митрофанова подчеркнула, что на рынке труда у пенсионеров есть все возможности зарабатывать хорошие деньги.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика В первую очередь это няня для ребенка. Даже если люди работают на удаленке, их детям, особенно до 7 лет, требуется присмотр. Поэтому средний заработок няни в Москве сейчас на уровне 70 тысяч рублей в месяц.

"Как вы понимаете, любая молодая мама по абсолютно объективным причинам бабушку пенсионного возраста в качестве няни рассмотрит гораздо быстрее, чем молодую девушку", – обращает внимание Митрофанова.

По ее словам, в некоторых российских регионах няни могут зарабатывать даже больше, чем в Москве. В первую очередь это города, где добывают нефть, говорит специалист. В других регионах пенсионер в качестве няни может зарабатывать 30–40 тысяч рублей в месяц, добавила она.

"Но важно понимать, что 30–40 тысяч рублей в ряде регионов – это зарплата людей с высшим образованием в 30–40 лет. А у пожилых людей к этой сумме еще прибавляется пенсия", – сказала эксперт.



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Пенсионеры с хорошим образованием и профессиональными навыками могут с успехом заниматься репетиторством, подчеркнула Митрофанова.

"По законодательству, если у человека, к примеру, есть высшее экономическое образование, он имеет право преподавать. Причем абсолютно легально, зарегистрировавшись как самозанятый или работая в компании. Рынок репетиторства гигантский", – отметила Митрофанова.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Здесь заработок зависит от нагрузки. К примеру, час репетитора по математике стоит 2,5 тысячи рублей. А теперь представьте, что он берет двух или четырех детей на два часа в день. То, что в Москве уровень заработка у репетиторов доходит до 250 тысяч рублей, абсолютно объективная вещь.

Стоимость часа у такого репетитора может быть выше, если у пенсионера имеются ученые степени, добавила собеседница Москвы 24.

Среди других сфер Митрофанова советует обратить внимание на уборку квартир.

"У многих компаний, которые представлены на рынке клининга, эту работу раньше осуществляли мигранты. Эта ниша освободилась для пенсионеров. Даже если нет никакого образования, можно быть занятым в этой сфере", – сказала специалист.

Уборка в данной ситуации не всегда связана с тяжелыми работами для пожилых людей, подчеркнула Митрофанова. К примеру, пенсионер может заниматься поливкой цветов или протирать пыль, говорит она.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Уборка стоит от 2 до 10 тысяч рублей. Компания, как правило, забирает 50%. То есть пенсионер может заработать на одной уборке от 1 до 5 тысяч рублей. А их может быть несколько в день. За неделю можно заработать вторую пенсию.

Ранее эксперты объяснили, чем вызван рост числа вакансий в России. Сообщается, что это связано с активным восстановлением рынка труда от последствий пандемии COVID-19.

