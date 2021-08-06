Названы самые востребованные строительные профессии

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Самыми востребованными специалистами в строительной сфере в 2021 году оказались газосварщики, машинисты автокрана и инженеры производственно-технического отдела. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса "Работа.ру" сообщает РИА Недвижимость.
Помимо этого, компании также ищут машинистов экскаватора, электриков, механиков и главных энергетиков. Отмечается, что в прошлом году самыми востребованными на рынке труда были разнорабочие и геодезисты.
"Среди резюме ситуация за год также изменилась. В первой половине 2021 года наибольшее количество пользователей искали вакансии для электрогазосварщика, инженера и электромонтера, тогда как в тот же период 2020 года это были рабочий, комендант строительной площадки и сварщик", – говорится в сообщении.
Аналитики также отмечают, что кандидаты в сфере строительства в среднем рассчитывают на зарплату в размере 62 тысяч рублей, в вакансиях же средний показатель составляет 75 тысяч рублей.
Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии России в августе. По их данным, до 600 тысяч в месяц может зарабатывать гендиректор компании по производству теплового оборудования. Он должен обладать опытом работы не менее 3 лет, а также уметь руководить более чем 300 сотрудниками.
До 400 тысяч рублей предлагают стоматологу-имплантологу частной медицинской клиники. Работодатель рассчитывает на специалиста с минимум трехлетним опытом.
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