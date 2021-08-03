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Общество

09:25

Студенты назвали ожидаемую зарплату на первой работе

общество

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Свыше половины российских студентов (57,7%) рассчитывают, что будут зарабатывать до 50 тысяч рублей в месяц на первой работе. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы "ВРаботе".

Согласно исследованию, 15,2% респондентов хотели бы зарабатывать от 50 до 75 тысяч рублей, 14,3% – до 15 тысяч рублей в месяц. Еще 6% опрошенных ожидают на первой работе заработную плату в размере 75–100 тысяч рублей.

Опрос проходил среди студентов в возрасте 18–19 лет, которые учатся в 297 университетах и 135 колледжах России.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии России в июле текущего года. Одна из наиболее перспективных позиций – должность инженера лаборатории в Якутии. Соискателям предлагают до 150 тысяч рублей в месяц.

А в июне этого года наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой. Больше всего готовы были платить IT-архитектору в Москве – 300 тысяч рублей, от соискателя требовался опыт работы от 6 лет.

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии августа

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