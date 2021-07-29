Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях

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Три четверти россиян сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".

Участниками исследования стали пять тысяч россиян из всех субъектов страны. 74% респондентов признались, что сталкивались с недостоверной информацией в вакансиях. При этом 79% из них сообщили о лжи относительно размера заработной платы, а 71% – относительно списка рабочих обязанностей. 64% отметили, что встречали откровенную ложь об условиях труда, а 45% столкнулись с неправдивыми данными об официальном оформлении выплат.

По мнению 36% опрошенных, работодатели преувеличивали карьерные перспективы, в то время как 29% респондентов получили недостоверную информацию о графике работы. 14% участников исследования рассказали, что столкнулись с неверной информацией об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе. В то же время 12% опрошенных работодатели обманули относительно места работы. Еще 10% предоставили ложные данные о размере соцпакета, а 5% – информацию о командировках.

Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий заявил, что порой ошибки в вакансиях появляются случайно, однако иногда работодатели не готовы платить рыночную зарплату, скрывают график или объем задач намеренно.

По данным опроса "Работа.ру", 38% респондентов понимали, что их обманули уже в ходе собеседования. 21% респондентов отметили, что изучали отзывы сотрудников о компании, чтобы проверить данные из вакансии. 41% участников исследования сообщили, что узнавали об обмане только после трудоустройства.

HR-специалист Московского финансово-юридического университета Екатерина Катаева отметила, что нередко работодатели умалчивают об удержании налога. Соискателям важно до трудоустройства уточнять, какую сумму им будут начислять ежемесячно.

Генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина заявила, что следует проявлять бдительность уже на этапе подбора вакансий и с настороженностью относиться к нереалистичным вариантам с завышенной зарплатой или необременительными обязанностями. Для этого следует изучить информацию о бизнесе и попытаться понять, что действительно важно для компании.

"Самый надежный способ уберечь себя от обмана со стороны работодателя – оформить свои рабочие отношения с компанией через официальный трудовой договор", – сказала старший менеджер по развитию бизнеса Coleman Services Екатерина Панова.

Она отметила, что часто будущие сотрудники интересуются исключительно разделом об оплате труда, однако обязательно следует обратить внимание на срок трудового договора, испытательный срок и характер работы.

Директор по персоналу SBS Consulting Анастасия Усанова подчеркнула, что, если компания уклоняется от подписания трудового договора, это может указывать на непорядочность приглашающей стороны и должно вызывать настороженность.

Опрошенные изданием адвокаты рассказали, что обычно худшие условия труда и ненадежную зарплату предлагают представителям рабочих специальностей.

В международной компании Kelly Services, в свою очередь, обратили внимание на отсутствие в законодательстве России и многих европейских стран запрета на указание ложной информации в вакансиях.

Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова рассказала, что общественные организации стали высказывать инициативы, согласно которым размещающие вакансии площадки должны проверять достоверность публикуемой информации.

"Например, в случае если указывается размер дохода, то должна содержаться информация о минимальном гарантированном окладе либо вообще не следует указывать никаких сумм. Обязательно включать в объявления информацию о типе трудовых отношений – трудовой договор или подрядные отношения (самозанятые) – и другие предложения", – отметила она.

Авторы инициатив считают, что отслеживать нарушения должны будут специалисты Роспотребнадзора.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал, как не стать жертвой мошенников во время поиска работы. Он подчеркнул, что задача потенциального работника – как минимум изучить, куда он приходит.

