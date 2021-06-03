Мошенники придумали схему обмана россиян при трудоустройстве

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян при устройстве на работу, сообщает газета "Известия".
Специалисты компании BI.ZONE рассказали изданию, что злоумышленники под видом работодателей предлагают гражданам вакансии с высокой зарплатой, а "при оформлении" получают доступ к их счетам и крадут деньги.
Директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин пояснил, что проблема состоит в том, что клиент будет подтверждать все действия мошенника до тех пор, пока не догадается об обмане. Таким образом, схема может реализовываться несколько дней.
По его словам, в летний период жертвами злоумышленников чаще всего становятся студенты, которые ищут подработку и упускают из виду подозрительные условия.
Как рассказала изданию директор по персоналу Oberon Элина Кудишина, чаще всего в зоне риска оказываются вакансии в сфере продаж и там, где не требуется специального образования, профессиональной подготовки и навыков. Это могут быть расклейщики объявлений, промоутеры, мерчендайзеры, и грузчики.
Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.
До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.
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