Эксперты объяснили, как не попасться на новую схему обмана при трудоустройстве

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Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Москвой 24 рассказал, как не стать жертвой мошенников во время поиска работы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему обмана россиян при трудоустройстве. По словам специалистов компании Bi.Zone, под видом работодателей они предлагают гражданам вакансии с высокой зарплатой, а "при оформлении" получают доступ к их счетам и крадут деньги. Проблема состоит в том, что человек зачастую подтверждает все действия мошенников до тех пор, пока не догадается об обмане. Таким образом, схема может реализовываться несколько дней.

"Если ты трудоустраиваешься, то надо посмотреть в интернете, есть ли информация об этой компании, почитать отзывы. Задача потенциального работника – как минимум изучить, куда ты приходишь. Если о компании нет никакой информации совсем, это тоже вызывает подозрение", – сказал Сивогривов.

Также, по мнению эксперта, насторожить соискателя должно собеседование по телефону, по результатам которого человека сразу готовы принять на работу. "У любой компании есть Zoom и что угодно. Вариантов для видеосвязи огромное количество. Так ты хотя бы понимаешь, с кем общаешься, с кем будешь работать", – пояснил специалист.





Александр Сивогривов независимый HR-эксперт Все должно быть максимально прозрачно и понятно. Можно попросить о встрече со своей командой: "Я хочу посмотреть, с кем мне предстоит работать, чтобы для себя понять, приду я к вам в компанию или не приду". Важно не стесняться задавать вопросы, проверять и помнить, что ты имеешь право выбирать.

Вместе с тем, по мнению специалиста, ни одна нормальная компания не просит предоставить дополнительные данные при устройстве на работу. Например, если для перечисления заработной платы у человека просят что-то сделать, подтвердить, нужно задуматься.

В свою очередь, эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 напомнил, что для перевода зарплаты работодателю достаточно номера счета и учетных данных сотрудника.

"А чтобы снять, он должен иметь доступ к информации, которую дает только банк: СМС, логины и пароли. Важно помнить, что любая информация, касающаяся банковских переводов, является личной", – сказал специалист.





Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности Свои данные для управления счетом другим людям передавать не надо. То, что пришло на ваш телефон, никому, даже сотрудникам банкам, диктовать нельзя. То есть, как только ваш работодатель требует от вас какого-то взаимодействия – продиктовать, подтвердить, должна загореться красная лампочка.

Ранее эксперты определили время работы российских телефонных мошенников. Как рассказал директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин, график злоумышленников имеет сходство со стандартным для офисных сотрудников и начинается в 10:00. Чаще всего злоумышленники звонят в два промежутка времени – с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00.

Он отметил, что в среднем за один день фиксируется от 6 до 10 тысяч звонков от мошенников. При этом в субботу их число уменьшается до 2 тысяч, а в воскресенье – до нескольких сотен.

