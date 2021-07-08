Эксперт объяснил, какие опасности может скрывать трудовой договор

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Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, чем чревато для будущего сотрудника невнимательное чтение трудового договора при его подписании.
Ранее Лаборатория исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитический центр НАФИ провели опрос и выяснили, что почти половина россиян не изучают должным образом трудовой договор при устройстве на работу. Так считают 48% представителей отечественных компаний. А 9% респондентов, в основном директора по персоналу, убеждены, что потенциальные сотрудники такие документы не читают вообще. Только 37% работодателей утверждают, что в процессе трудоустройства работники всегда или почти всегда изучают договор перед тем, как поставить свою подпись.
По данным аналитиков, среди топ-менеджеров выше доля тех, кто уверен во внимательности своих будущих сотрудников – 51% среди директоров и заместителей предприятий. А менеджеры по персоналу имеют другое мнение: лишь 23% работников всегда или почти всегда читают трудовой договор.
"Для работника это чревато тем, что его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Когда сотрудников принимают на работу, в трудовом договоре, помимо общих положений, прописываются еще обязанности, либо обязанности были подробно описаны в должностной инструкции", – сказала Яковлева.
По словам эксперта, конфликт между сторонами может возникнуть из-за того, что на собеседовании потенциальному сотруднику сказали одно, а на бумаге сформулировали иначе.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что в договоре могут прописываться условия оплаты труда, сроки прохождения испытательного срока: обратить на это внимание и задать интересующие вопросы лучше на берегу. Кроме того, документ может быть срочным.
"Например, работодатель заключает трудовой договор на три года. У него есть основания, и он правомерно это делает. Просто представитель работодателя при беседе об этом не сказал, а в договоре написал. По окончании этих лет сотрудника вполне правомерно увольняют в связи с окончанием срока. Это может стать сюрпризом", – добавила Яковлева.
Ранее россияне рассказали, что самыми важными качествами коллег является профессионализм и уважение к сотрудникам. Исследование провел сервис "Работа.ру". Как уточняется, опрос проводился среди пяти тысяч пользователей портала.
Также россияне рассказали, какие черты коллег их раздражают больше всего. Качеством, которое не нравится большинству опрошенных (53%), стало распространение сплетен и интриг. Еще 45% респондентов назвали лицемерие и обман.
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