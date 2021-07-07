Россияне назвали наиболее ценные качества в коллегах

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Россияне считают, что самими важными качествами коллег является профессионализм и уважение к сотрудникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Работа.ру".
"Самое ценное качество коллег по работе – уважение к другим людям и их труду. Так ответил 51% опрошенных жителей РФ (множественный выбор). 49% респондентов ценят профессионализм товарищей по работе, а 45% – готовность коллег прийти на помощь в трудных ситуациях", – говорится в исследовании.
Как уточняется, опрос проводился среди 5 тысяч пользователей портала "Работа.ру".
Также россияне рассказали, какие черты коллег их раздражают больше всего.
Качеством, которое не нравится большинству опрошенных (53%), стало распространение сплетен и интриг. Еще 45% респондентов назвали лицемерие и обман.
Ранее стало известно, что больше всего россиян раздражает на работе низкая зарплата, ненормированный график и температурные колебания в офисе. В исследовании поучаствовали более двух тысяч человек.
Также среди раздражающих факторов респонденты отмечали наличие в компании корпоративной культуры, сбор денег на праздники, дресс-код, требование проходить вакцинацию или постоянно носить средства индивидуальной защиты.
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