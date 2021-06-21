Эксперты рассказали, можно ли в жару раньше уходить с работы

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, могут ли сотрудники заканчивать рабочий день раньше в жаркую погоду.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день, если температура в рабочем помещении превышает допустимые нормы. Если она приблизилась к отметке 28,5 градуса, следует уменьшить продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, а при температуре 30,5 градуса – на четыре часа, указали в ведомстве.

Нилов напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописаны нормы по соблюдению температурного режима на рабочем месте, поэтому к рекомендациям Роспотребнадзора необходимо прислушаться.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если существуют определенные погодные изменения, влияющие на состояние человека, на рабочий процесс, то к этому надо относиться с пониманием и руководствоваться теми решениями и рекомендациями, которые определяют специалисты.

Депутат подчеркнул, что соблюдение данных рекомендаций положительно повлияет на все аспекты трудового процесса. "Это охрана труда и забота о здоровье граждан, поэтому в аномальную жару надо думать о последствиях как для здоровья граждан, так для работы хозяйствующего субъекта и для экономики в целом", – отметил он.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала Москве 24, что, если сотрудник планирует раньше закончить рабочий день из-за высокой температуры в офисе, он должен зафиксировать эту температуру и уведомить работодателя.

"Нужно обязательно зафиксировать температуру воздуха прибором, который указан в перечне на сайте Роспотребнадзора. Должен быть составлен письменный акт о том, что в помещении такая-то температура", – объясняет она.

Кроме того, необходимо написать служебную записку от человека или коллектива. "В связи с тем, что при измерении таким прибором в нашем офисе выявлена такая-то температура, в соответствии с указаниями Роспотребнадзора просим сократить рабочий день", – привела пример текста записки Петрова.





Ольга Петрова эксперт по трудовому праву Если все эти три факта есть и человек ушел раньше, а его потом захотят уволить за прогул, это будет невозможно. Но если температура не зафиксирована, акт не составлен, формально хотя бы не сказано об этом работодателю (а лучше написать), то это спорная ситуация.

Специалист также сообщила, что, если человек работает из дома, он сам должен обеспечить себе комфортные температурные условия. "За условия, которые создает себе работник, работодатель не несет ответственности при дистанционной работе", – подчеркнула Петрова.

Таким образом, находясь на удаленной работе, сотрудник вряд ли сможет закончить рабочий день раньше из-за жаркой погоды, заключила она.

Ранее в МЧС дали рекомендации по поведению в жару. В частности, в ведомстве указали, что следует выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки, проводить дома влажную уборку и меньше курить.