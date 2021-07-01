Россияне рассказали, что их раздражает на работе

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Больше всего россиян раздражает на работе низкая зарплата, ненормированный график и температурные колебания в офисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".
В исследовании, которое проводилось с 20 по 24 июня, поучаствовали более двух тысяч человек.
23% респондентов пожаловались на низкий доход или несвоевременную выплату зарплаты, 16% не устраивают неоплачиваемые переработки, 14% опрошенных оказались недовольны температурой воздуха на рабочем месте и отсутствием кондиционера, 12% участников опроса раздражает теснота или формат опенспейса, а 10% пожаловались на отсутствие возможности нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.
Также среди раздражающих факторов респонденты отмечали наличие в компании корпоративной культуры, сбор денег на праздники, дресс-код, требование проходить вакцинацию или постоянно носить средства индивидуальной защиты.
Ранее стало известно, что количество вакансий с удаленным режимом работы на российском рынке труда увеличилось вдвое за последний год. Между тем интерес соискателей к подобным вакансиям вырос в три раза.
По словам управляющего директора "Авито Работа" Артема Кумпеля, это прежде всего связано с пандемией коронавируса: в условиях ограничений работодатели снизили расходы на аренду офисов, смогли наладить новые механизмы взаимодействия с сотрудниками, производительность труда которых к тому же только выросла.
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