Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на постоянную удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало прогноз по объемам перехода россиян на удаленный формат работы.

"Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно", – заявили в ведомстве.

По информации Минтруда, речь идет примерно о 5,5 миллиона работников.

В ведомстве также привели актуальную статистику по гражданам, которые работают удаленно. Сейчас в России данной возможностью пользуются более 5,5% сотрудников, то есть более 3 миллионов человек.

Эксперты по подбору персонала в марте подсчитали, насколько выросло количество желающих работать удаленно за год. Доля таких работников составила более 40%. Данная тенденция преимущественно объясняется последствиями пандемии коронавируса.

