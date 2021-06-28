В России число вакансий на удаленке за год выросло вдвое

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Количество вакансий с удаленным режимом работы на российском рынке труда увеличилось вдвое за последний год. Между тем интерес соискателей к подобным вакансиям вырос в три раза. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервисы по подбору персонала.

По словам управляющего директора "Авито Работа" Артема Кумпеля, это прежде всего связано с пандемией коронавируса: в условиях ограничений работодатели снизили расходы на аренду офисов, смогли наладить новые механизмы взаимодействия с сотрудниками, производительность труда которых к тому же только выросла.

Интерес самих же россиян к дистанционной работе, по данным сервиса, вырос на 41%. Благодаря такому формату работникам не нужно тратить много времени и средств на дорогу, они могут больше времени проводить с близкими, экономить на обедах, к тому же они меньше подвержены риску заразиться коронавирусом.

Похожие данные приводит сервис SuperJob: по сравнению с докризисными значениями июня 2019 года на удаленку стали претендовать почти втрое больше россиян. Отмечается, что чаще всего подобный формат работы предлагают в сфере IT, образования, финансов и бухгалтерии. Как отметила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, это позволяет выровнять уровень зарплат по стране и приблизить доходы жителей регионов к московским.

Кроме того, согласно исследованию консалтинговой компании BCG и альянса рекрутинговых сервисов The Network, в России набирают популярность и гибридные форматы работы, когда можно работать и из офиса, и из дома: почти 60% граждан предпочли бы такой формат.

"Мы неуклонно движемся в сторону гибридных форматов работы офисов, когда основную часть времени сотрудник работает из дома, а несколько раз в неделю приезжает в компанию. Режим домашнего офиса – это один из трендов 2021 года", – отметил Артем Кумпель.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Так, разработчики, знающие языки программирования Python или C++, могут претендовать на зарплату 250 тысяч рублей в месяц. При этом первым, помимо основных обязанностей, придется проверять код, а вторым потребуется знание английского языка на разговорном уровне.

Зарплата менеджеров может доходить до 200 тысяч рублей. Это касается тех, кто занимается продажами медицинского оборудования. Такой специалист должен разбираться в технике, а окончательный его доход зависит от объема проделанной работы.

А заработок рекрутеров достигает 120 тысяч рублей. Такую сумму могут получать специалисты, занимающиеся массовым подбором вахтовиков.

