Названы самые высокооплачиваемые вакансии РФ в августе

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии августа

Специалисты сервиса "Работа.ру" провели исследование и выявили наиболее высокооплачиваемые вакансии августа в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным платформы, до 600 тысяч в месяц может зарабатывать гендиректор компании по производству теплового оборудования. Он должен обладать опытом работы не менее 3 лет, а также уметь руководить более чем 300 сотрудниками.

В числе дополнительных требований – навык автоматизации и систематизации бизнес-процессов, а также способность работать в программах 1С.

До 400 тысяч рублей предлагают стоматологу-имплантологу частной медицинской клиники. Работодатель рассчитывает на специалиста с минимум трехлетним опытом.

В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий – технический архитектор по разработке корпоративного мессенджера. Порядка 275 тысяч предлагают за минимум год работы в аналогичной должности и успешные кейсы в реализации проектов и администрации операционных систем.

По данным сервиса "Работа.ру", порядка 74% россиян сталкивались с тем или иным обманом работодателей в вакансиях. Большая часть опрошенных уточнили, что чаще всего видят недостоверные данные по зарплате.