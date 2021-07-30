Трудовые книжки нового образца начнут использовать в РФ с 1 января 2023 года

Фото: depositphotos/sgorin
С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца, сообщила пресс-служба кабмина.
Постановление о переходе на новый формат документа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что при этом работники смогут без ограничений пользоваться и прежними книжками. То же касается бланков и вкладышей старого образца, хранящихся у работодателей.
Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Также ведомство займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.
Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий обращаться в Пенсионный фонд по вопросу включения всего стажа в электронные трудовые книжки. В электронной трудовой указывают информацию о работе гражданина с начала 2020 года. При этом предыдущий стаж человека находится в бумажном аналоге документа.
Юрист Вадим Ткаченко сообщил, что для внесения в электронную трудовую книжку всего стажа гражданину нужно подать личное обращение в любое отделение ПФР. Для этого нужно написать заявление, а также предоставить бумажный аналог документа.
Более 4 миллионов россиян подали заявление о переходе на электронную трудовую книжку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: