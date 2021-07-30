Трудовые книжки нового образца начнут использовать в РФ с 1 января 2023 года

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С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца, сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление о переходе на новый формат документа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что при этом работники смогут без ограничений пользоваться и прежними книжками. То же касается бланков и вкладышей старого образца, хранящихся у работодателей.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Также ведомство займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий обращаться в Пенсионный фонд по вопросу включения всего стажа в электронные трудовые книжки. В электронной трудовой указывают информацию о работе гражданина с начала 2020 года. При этом предыдущий стаж человека находится в бумажном аналоге документа.

Юрист Вадим Ткаченко сообщил, что для внесения в электронную трудовую книжку всего стажа гражданину нужно подать личное обращение в любое отделение ПФР. Для этого нужно написать заявление, а также предоставить бумажный аналог документа.