Россиянам объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

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В России вступил в силу закон, позволяющий обращаться в Пенсионный фонд по вопросу включения всего стажа в электронные трудовые книжки. Об этом пишет "Российская газета".

Как пояснили в Минтруде, в электронной трудовой указывают информацию о работе гражданина с начале 2020 года. При этом предыдущий стаж человека находится в бумажном аналоге документа.

"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в (бумажной. – Прим. ред.) трудовой книжке", – пояснили в министерстве.

Юрист Вадим Ткаченко сообщил, что для внесения в электронную трудовую книжку всего стажа гражданину нужно подать личное обращение в любое отделение ПФР. Для этого нужно написать заявление, а также предоставить бумажный аналог документа.

Ранее СМИ сообщили, что в России с 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца. При этом замена старых трудовых не потребуется, они будут действительными.