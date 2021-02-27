В России могут появиться новые трудовые книжки – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В России с 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.
Как уточняется, замена старых трудовых книжек не потребуется, они будут действительными.
В документы нового образца будут вносить следующие данные: ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность. Также в новых трудовых книжках будет содержаться информация о работнике, выполняемых обязанностях, переводе на другую постоянную работу, об увольнении, об основании прекращения трудового договора и о наградах за успехи на работе, говорится в материале.
Отмечается, что работодатель по-прежнему будет должен вести трудовую книжку на каждого сотрудника в случае, если это его основная занятость. Кроме того, в нее могут вноситься и данные о сотрудниках, которые работают дистанционно.
С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Согласно документу, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу и увольнении.
В течение 2020 года работники могли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, будет вестись только электронная книжка без оформления бумажной версии.
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