Эксперты разъяснили, как рассказать о своих слабых сторонах на собеседовании

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Без вопроса "расскажите о своих слабых сторонах" не обходится практически ни одно собеседование. Кандидаты, как правило, теряются при ответе на данный вопрос. Как рассказать о своих недостатках и все равно получить предложение о работе, рассказали Москве 24 карьерные эксперты из центра "Моя работа".
По словам специалистов, эйчары (специалисты по подбору персонала. – Прим. ред.) спрашивают о слабых местах соискателей для того, чтобы понять, умеет ли человек честно говорить о своих недостатках и как ведет себя в стрессовой ситуации. Работодателю важно понять, как кандидат справляется с трудностями, соответствует ли его профессиональная подготовка конкретной должности и сможет ли он адаптироваться в коллективе.
Многие на такой вопрос отвечают так, чтобы вновь продемонстрировать свои сильные стороны: "Я обладаю излишним перфекционизмом, очень требователен к себе, от несоблюдения дедлайна у меня может случиться паническая атака и поэтому я всегда делаю все заранее".
Такой ответ вызовет лишь улыбку: от вас хотели услышать объективную оценку ваших минусов, а также посмотреть на реакцию. Задавая такой вопрос, работодатель старается лучше понять и узнать вас. Дайте ему возможность сделать это.
Даже если вам кажется, что вы идеальный хитрец, опытный специалист по приему вас раскусит, отмечают эксперты. Этот человек, скорее всего, проводит по несколько интервью в неделю – увидеть ваши уловки он способен по одному взгляду. Выберите настоящий, но довольно безобидный недостаток, после которого с вами захотят иметь дело.
Если вы решите рассказать об отсутствии тех или иных знаний и навыков, то обязательно после этого стоит добавить, как вы стараетесь восполнить этот пробел. Расскажите, как именно вы решили это сделать: слушаете ли вы подкасты на данную тему, читаете ли книги или оплатили курс от ведущего специалиста в данной нише.
Если вы решили слегка приукрасить действительность, эйчар это тоже увидит. Чтобы понять, честны ли вы, достаточно задать всего пару дополнительных вопросов: например, уточнить, у какого специалиста вы проходите обучение, что нового смогли почерпнуть. В случае обмана с вашей стороны в данном пункте вы оставите после себя скорее негативное впечатление.
Не называйте те слабые качества, которые являются ключевыми в работе. Для кого-то это работа в команде, коммуникативные навыки, грамотность, внимательность. Правду говорить нужно, но делать это стоит избирательно. Согласитесь, претендент на позицию бухгалтера, который скажет, что у него проблемы с цифрами, впоследствии вряд ли получит оффер. И вины работодателя здесь нет.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал, как не стать жертвой мошенников во время поиска работы. Он подчеркнул, что задача потенциального работника – как минимум изучить, куда он приходит.
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