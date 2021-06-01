Эксперт объяснила, какие факты в резюме можно приукрасить

Фото: depositphotos/photography33

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала Москве 24, какие пункты в резюме соискателям можно приукрасить.

Ранее стало известно, что более половины россиян указывают в резюме недостоверную информацию о профессиональных навыках. Об этом сервису по поиску работы SuperJob рассказали рекрутеры из тысячи компаний, расположенных в разных регионах страны. По словам специалистов по персоналу, соискатели нередко предоставляют неверную информацию об опыте работы (37%) и должностных обязанностях (35%).

"Приукрашивание и расширение своих резюме стало наиболее распространенным в последние два года, когда количество вакансий сократилось, а количество кандидатов выросло... Конкуренция высокая, и кандидаты делают это, чтобы пройти на первое собеседование", – сказала Долякова.

По мнению эксперта, при составлении резюме иногда можно пойти на некоторые хитрости.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Иногда опыт работы и компетенции можно приукрасить, раскрыть потенциал. Иногда люди приписывают себе те задачи и компетенции, которые выполнял их руководитель, а они это видели. Или приписывают себе достижения команды. Здесь работодатель обычно более лоялен – если видит потенциал кандидата, желание работать, развиваться, он может взять.

Вместе с тем, по мнению специалиста, есть такие пункты, которые ни в коем случае нельзя расширять или приукрашивать. "Нельзя обманывать по поводу тех компетенций, которые могут сразу проверить: уровень знания английского языка, работа в определенных компаниях – если сотрудник там не работал, то и не надо об этом писать, – а также наличие или отсутствие высшего образования", – объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что всегда следует помнить и заботиться о своей репутации. "Она может быть испорчена ложью. Соискатель таким образом рискует попасть в черный список работодателя, для него будут закрыты двери в определенные компании", – подытожила Долякова.

По данным исследования, 24% работодателей уверены, что откликающиеся на вакансии приукрашивают сведения об уровне владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16% соответственно. 7% рекрутеров отметили, что сталкивались с ложной информацией о дополнительном образовании, а 4% – с неточностями в основном образовании соискателей. Только 6% менеджеров по подбору персонала сообщили, что не сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей.

Ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии в 2021 году. Оказалось, что чаще других работодатели ищут медработников, фармацевтов, специалистов IT и представителей массовых специальностей (водителей, продавцов, комплектовщиков, курьеров, логистов).

