Названа самая распространенная ложь россиян в резюме

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Более половины россиян указывают в резюме недостоверную информацию о профессиональных навыках. Об этом порталу SuperJob рассказали рекрутеры из тысячи компаний, расположенных в разных регионах страны.
По опыту специалистов по персоналу, соискатели нередко предоставляют неверную информацию об опыте работы (37%) и должностных обязанностях (35%).
24% работодателей уверены, что откликающиеся на вакансии приукрашивают сведения об уровне владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16% соответственно.
7% рекрутеров отметили, что встречались с ложной информацией о дополнительном образовании, а 4% – с неточностями в основном образовании соискателей.
Только 6% менеджеров по подбору персонала сообщили, что не сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей.
Представители крупных компаний чаще сомневаются в правдивости указанных в резюме должностных обязанностей, а рекрутеры из банковской сферы особенно скептично оценивают предоставляемую соискателями информацию.
Ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии в 2021 году. Оказалось, что чаще других работодатели ищут медработников, фармацевтов, специалистов IT и представителей массовых специальностей (водителей, продавцов, комплектовщиков, курьеров, логистов).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: