Названа самая распространенная ложь россиян в резюме

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Более половины россиян указывают в резюме недостоверную информацию о профессиональных навыках. Об этом порталу SuperJob рассказали рекрутеры из тысячи компаний, расположенных в разных регионах страны.

По опыту специалистов по персоналу, соискатели нередко предоставляют неверную информацию об опыте работы (37%) и должностных обязанностях (35%).

24% работодателей уверены, что откликающиеся на вакансии приукрашивают сведения об уровне владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16% соответственно.

7% рекрутеров отметили, что встречались с ложной информацией о дополнительном образовании, а 4% – с неточностями в основном образовании соискателей.

Только 6% менеджеров по подбору персонала сообщили, что не сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей.

Представители крупных компаний чаще сомневаются в правдивости указанных в резюме должностных обязанностей, а рекрутеры из банковской сферы особенно скептично оценивают предоставляемую соискателями информацию.

Ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии в 2021 году. Оказалось, что чаще других работодатели ищут медработников, фармацевтов, специалистов IT и представителей массовых специальностей (водителей, продавцов, комплектовщиков, курьеров, логистов).