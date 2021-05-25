В "Технограде" на ВДНХ расскажут, как быстро найти работу

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Понять, какая именно работа принесет удовольствие, а также разработать стратегию по ее поиску можно научиться в рамках онлайн-курса "Как найти работу за месяц". Его создали в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Занятия подойдут для тех, кто заинтересован в трудоустройстве и приобретении навыков быстрого поиска работы. Вебинары состоятся в период с 26 мая по 12 июня. По результатам обучения слушателям выдадут электронные сертификаты. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, центр развития карьеры – одно из направлений деятельности комплекса "Техноград".
"Специалисты центра помогают в карьерном планировании и поиске профессий. После пандемии рынок труда изменился и у соискателей открылись новые карьерные возможности. Под руководством HR-эксперта слушатели курса смогут изучить их, чтобы реализовать имеющийся опыт в другой профессиональной области", – отметил он.
В программе предусмотрено шесть теоретических вебинаров. Занятия проведет Гарри Мурадян, HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации в карьере.
На первом уроке участники научатся осознанно строить карьеру, а также смогут определить подходящий формат работы. Кроме того, специалисты расскажут им про особенности построения карьеры в российских и международных компаниях и актуальные тренды в трудоустройстве.
Второе занятие будет посвящено процессу поиска работы – с чего начать и как использовать свои связи. Вместе со специалистами участники разберут эффективность трудоустройства через кадровые агентства, карьерные сайты, соцсети и мессенджеры.
В рамках третьего занятия слушатели будут создавать свое резюме и сопроводительное письмо. На четвертом – готовиться к собеседованию, а на пятом рассмотрят проблемные вопросы, возникающие при выборе условий трудоустройства, научатся вести переговоры о высокой зарплате и узнают секреты успешного прохождения испытательного срока.
Ранее центр занятости "Моя карьера" запустил программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.
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