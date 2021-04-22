Форум "Сам себе предприниматель" для самозанятых пройдет 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Форум "Сам себе предприниматель" пройдет 19 мая в "Цифровом деловом пространстве", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице на сегодняшний день около 600 тысяч человек являются самозанятыми.

"К нам поступает много вопросов от самозанятых и предпринимателей о преимуществах этого налогового режима, о том, как привлекать финансирование и повышать профессиональные навыки и компетенции, расширить сбыт, и многие другие. На форуме разберем тонкости работы в статусе самозанятого, взаимодействия с бизнесом и городом", – рассказал Фурсин.

Участники форума поделятся успешным опытом своей работы, а эксперты объяснят принципы работы самозанятых с банками, городскими ресурсами, агрегаторами услуг и бизнесом и многое другое.

Ранее сообщалось, что 28 апреля состоится акция "Свобода работать" в центре занятости "Моя карьера", на которой горожане смогут найти работу с гибким графиком. Участие в мероприятии бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация.

На мероприятии участникам расскажут о свободных вакансиях в успешных столичных компаниях. Найти работу смогут аналитики, маркетологи, агенты по продажам, промоутеры и другие. Представители работодателей расскажут о культуре в компаниях, карьерном росте, социальных гарантиях. Слушатели смогут задать все интересующие их вопросы и выдвинуть свои кандидатуры на понравившиеся должности.

