Перечислены самые тревожные регионы России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Составлен список самых тревожных регионов России по итогам 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического департамента КРОС.

Специалисты выработали рейтинг по суммарным показателям распространенности тревожных тем в СМИ и социальных медиа. Субъекты страны были разделены на три группы – встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Самыми тревожными регионами стали Москва и Санкт-Петербург. В эту же группу попали Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

Как отмечают эксперты, главным поводом для беспокойства в Москве и Санкт-Петербурге стала пандемия коронавируса. При этом в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях жители тревожатся из-за роста жестоких преступлений, а в Крыму и Краснодарском крае – из-за погодных аномалий. Кроме того, в Архангельской области в первом квартале 2021 года тревогу вызывало нашествие волков.

В исследовании указывается, что самыми невозмутимыми регионами страны стали Ингушетия и Чечня.

Ранее аналитики назвали российские города с самыми благоприятными условиями труда для пенсионеров. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.