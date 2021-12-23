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Экономика

12:21

Москва и Санкт-Петербург покинули рейтинг топ-10 городов мира по росту цен на жилье

экономика недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва и Санкт-Петербург покинули топ-10 городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье в мировом рейтинге Global Residential Cities Index. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным консалтинговой группы Knight Frank, в Москве цены выросли на 22,1%. Таким образом, город опустился в рейтинге с пятого на 20-е место. В Санкт-Петербурге же рост составил 24,5%, опустившись на 15-е место вместо восьмого.

Лидером по росту цен стал турецкий Измир. Там стоимость жилья увеличилась на 34,8%. На 33,5% выросла стоимость жилья в новозеландском Веллингтоне, а на 33,1% – в американском Финиксе.

Эксперты считают, что в российских городах цены замедлились из-за роста ипотечных ставок, что в свою очередь ограничило спрос на квартиры.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира, которую можно найти на вторичном рынке Москвы, стоит 2,5 миллиона рублей. Площадь жилья – 10 квадратных метров, оно находится в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на первом этаже 12-этажного здания 1983 года постройки.

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