Мутко допустил остановку роста цен на жилье в 2022 году

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Ситуация с ростом цен на жилье в России стабилизируется в 2022 году, заявил генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Цены на жилье в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться", – сказал он в интервью РБК.

По словам Мутко, это возможно в том случае, если меры кабмина и ЦБ остановят рост инфляции.

По мнению главы "Дом.РФ", в прошлом году резкий рост цен на жилье произошел из-за повышения себестоимости строительства и подорожания рабочей силы.

Мутко также считает, что резкого падения спроса на жилье не произойдет, а повышение ставки льготной ипотеки приведет к замедлению выдачи этой услуги.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил изменить порядок расчета налогового вычета при покупке квартир или иного жилья семьям с детьми. В обращении на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой он указал, что нужно увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей на каждого ребенка (из этой суммы можно вернуть 13% НДФЛ).