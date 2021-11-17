Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке квартиры

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал Москве 24, что в ближайшее время у покупателей будет шанс сэкономить на покупке квартиры.
Ранее эксперты фонда "Институт экономики города" спрогнозировали снижение доступности жилья в России. Результаты исследования опубликовало РИА Недвижимость. Расчеты основаны на коэффициенте, который означает затраченное семьей из трех человек время на накопление денег на стандартную квартиру площадью 40–45 квадратных метров. Наименее доступное жилье находится в Петербургской, Московской, Казанской, Владивостокской и Краснодарской агломерациях.
Собеседник Москвы 24 считает, что в ближайшие 3–5 месяцев тенденция к снижению доступности жилья продолжится. По словам эксперта, стабилизация цен на недвижимость пока прогнозируется на первую половину 2022 года. Во второй половине даже возможно снижение стоимости, предположил он. Однако при определенных условиях приобретать новую квартиру будет выгодно в ближайшее время, объясняет Апрелев.
"Однако не нужно рисковать покупать жилье на стадии котлована и невысокой степени готовности. Сейчас большой разницы в цене с почти готовым жильем уже нет. После сдачи дома в эксплуатацию стоимость может немного прирасти", – обращает внимание специалист.
В случае со вторичной недвижимостью необходимо отталкиваться от индивидуальной ситуации в каждой семье, продолжает Апрелев. Если в приобретении нет острой необходимости, то эксперт советует пока взять жилье в аренду и ждать стабилизации цен на рынке.
"По большинству прогнозов, цены на недвижимость в 2022 году расти не будут. Если человек хочет купить жилье не в ипотеку, он сейчас может положить деньги в банк под максимально высокий процент по депозиту и благодаря этому осенью следующего года приобрести квартиру большей площади, чем сейчас", – отметил собеседник Москвы 24.
Ранее основатель IT-компании Realiste, которая специализируется на оценке и покупке недвижимости онлайн, Алексей Гальцев рассказал, в каких районах Москвы цены на вторичное жилье завышены больше всего. По его словам, в лидерах – районы Пресненский, Крылатское и Строгино, а также Ломоносовский проспект и недвижимость рядом со станцией метро "Тульская".
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