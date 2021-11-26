В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья семьями с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил изменить порядок расчета налогового вычета при покупке квартир или иного жилья семьями с детьми. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой он указал, что необходимо увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей на каждого ребенка (из этой суммы можно вернуть 13% НДФЛ).

Согласно действующим нормам, работающий гражданин России имеет право вернуть 13% НДФЛ, уплаченные при приобретении жилья стоимостью до 2 миллионов рублей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила законодательно запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья. Данный вопрос, по ее словам, поднимали в Верховном и Конституционном судах.

