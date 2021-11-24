В РФ предложили запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России нужно законодательно запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми. Пусть банки думают, кому они дают деньги, что они рискуют", – сказала Москалькова, добавив, что назрела необходимость реформирования жилищного законодательства в этой области.

По ее словам, эти вопросы неоднократно поднимали в Верховном и Конституционном судах.



"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о законодательном ограничении обращений о взыскании на единственное жилье у должника, имеющего несовершеннолетних детей", – пояснила Москалькова.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.

В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату российского парламента по поручению Владимира Путина, для освобождения от уплаты налога в размере 13% семья должна потратить полученные от продажи недвижимости деньги на улучшение жилищных условий.

