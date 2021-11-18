В СФ поддержали закон об освобождении семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Принятый Госдумой закон об освобождении семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры прокомментировал заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в разговоре с RT.

"Я и мои коллеги из комитета по социальной политике поддерживаем все те законы и инициативы, которые направлены на материальную поддержку семей с детьми", – отметил Варфоломеев.

Сенатор также надеется, что решения в пользу семей с детьми будут приниматься и в дальнейшем.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.

В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату российского парламента по поручению Владимира Путина, для освобождения от уплаты налога в размере 13% семья должна потратить полученные от продажи недвижимости деньги на улучшение жилищных условий.