Россиянам рассказали, как изменятся налоги для населения в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022 году российские граждане будут платить налоги, как и в этом году, сообщает сайт "Аргументы и факты". У большинства населения будут вычитать с зарплаты 13% НДФЛ, а у тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, – 15%.

При этом Минфин планирует изменить этот налог для граждан России, которые много времени живут за границей, но работают в отечественных компаниях на удаленке и получают там зарплату. Они считаются налоговыми нерезидентами, поэтому должны платить 30% НДФЛ. Министерство хочет приравнять их к налоговым резидентам и сделать налог 13%.

В будущем россияне, держащие в банках вклады больше миллиона рублей, впервые заплатят НДФЛ с полученных процентов.

К примеру, у человека есть рублевый депозит в 1,5 миллиона рублей и банковской ставкой 5%. Его доход за год составит 75 тысяч рублей. Отсюда вычтут необлагаемую налогом часть – 42,5 тысячи рублей – и возьмут 13% с оставшейся суммы. Тогда придется заплатить 4 225 рублей.

Ставки налога на недвижимость в 2022 году не поменяются, но сумма может вырасти. ФНС объясняет это изменением понижающего коэффициента в формуле расчета. Он появился, когда налог стали считать не по инвентаризационной, а по более высокой кадастровой стоимости жилья.

Кадастровая цена в РФ пересматривается раз в 3–5 лет, с 2023 года – один раз в 4 года. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе это происходит еще чаще. Так как рыночная цена недвижимости постоянно растет, то и кадастровая повышается.

Например, в столице с 2022 года она увеличится в среднем на 21,4% по сравнению с предыдущей оценкой 2018 года. Это не говорит о том, что у москвичей на тот же процент вырастет платеж по налогу за квартиру.

Существует ограничение – сумма налогов на недвижимость для населения не должна расти более чем на 10% в год.

Кроме того, в следующем году по всей России пройдет массовая переоценка кадастровой стоимости земельных участков. По мнению экспертов, она вырастет, а вместе с ней и сумма налога.

Из всех налогов на имущество самым затратным считается транспортный. Эксперты говорят, что более 50% всех заплаченных гражданами РФ налогов на имущество приходится именно на него.

Главным изменением, ожидаемым в следующем году, считается пополнение списка автомобилей, с которых берут повышенный налог. Речь идет о налоге на роскошь, под который подпадают машины стоимостью более трех миллионов.

Если раньше в перечне находились только автомобили премиум-класса, то из-за повышения цен в нем оказались Skoda, Kia, Citroen и Peugeot.

Помимо прямых налогов, население платит еще и косвенные через повышение цен. Это акцизы на различные товары, которые в следующем году снова вырастут. Например, акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и бензин с 1 января повысят на 4%.

В 2022 году изменения коснутся и налоговых вычетов. К перечню социальных добавится вычет на занятие спортом. Причем его можно получить не только на себя, но и на детей.

Ранее сообщалось, что в ноябре россиян ждут несколько важных изменений. Меры касаются поддержки бизнеса, выплат некоторым категориям населения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

