Какие изменения ждут россиян в ноябре

В ноябре россиян ждет несколько важных изменений. Меры касаются поддержки бизнеса, выплат некоторым категориям населения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Расскажем, какие нововведения вступят в силу.

Выплаты блокадникам

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

К 80-летней годовщине открытия Дороги жизни граждане со статусом жителя блокадного Ленинграда и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Она была установлена указом Владимира Путина.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, выплата затронет примерно 77 тысяч человек. Деньги придут получателям до 22 ноября одновременно с пенсией.

Льготные кредиты для бизнеса

С 1 ноября бизнес из пострадавших от пандемии отраслей сможет оформить льготный кредит. По словам Михаила Мишустина, на эти цели правительство выделило порядка 20 миллиардов рублей. Премьер подчеркнул, что займ под 3% годовых будет доступен из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Причем в первые шесть месяцев действует отсрочка, затем кредит можно гасить равными долями в течение года, заявил Мишустин. Выдача льготных займов завершится в конце года.

Кроме того, с 1 ноября предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сфер, а также социально ориентированные НКО могут подать заявку на грант в размере один МРОТ на каждого занятого. На эти цели кабмин выделил 38,5 миллиарда рублей. Мишустин выразил надежду, что грант поможет покрыть хотя бы часть потерянных доходов пострадавших предприятий и поддержать около трех миллионов граждан. Деньги бизнесу и НКО, которые подадут заявку, начнут выплачивать с 15 ноября.

Контроль за этиловым спиртом

С 1 ноября в России появится реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Его будет контролировать Росалкогольрегулирование. Теперь производители спиртного без добавления этилового спирта должны предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Исключения составят предприятия по изготовлению пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон станет еще одним шагом в борьбе с контрафактным и некачественным алкоголем. По его словам, это важная мера для защиты здоровья граждан.

Смена условий кредита из-за пандемии

С 1 ноября граждане с кредитами смогут поменять условия займа, если их доход больше не позволяет исполнять свои обязательства. Меру рекомендовал Центробанк в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Чтобы получить послабления по кредиту, с 1 ноября по 31 декабря нужно предоставить банку заявление и документ, который подтверждает то, что заемщик или проживающие с ним члены семьи переболели коронавирусом. Мера распространяется и на тех, кто уже реструктуризировал долг. Если банк удовлетворит заявление, штрафы и пени клиенту начислять не станут.

Сменить условия по кредиту также смогут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.





Блокировка соцкарт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 8 ноября социальные карты жителей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями будут заблокированы. Мера принята с учетом непростой эпидемиологической ситуации.

"Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию", – написал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр попросил москвичей относиться к этому решению с пониманием. По его словам, меры приняты для того, чтобы сберечь жизни и здоровье особо уязвимой категории граждан. Собянин добавил, что социальные карты разблокируют уже после вакцинации первым компонентом.

Новые COVID-сертификаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 8 ноября в России начнет действовать новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. В документе отразят основные данные о привитом: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату оформления документа. В сертификат также внесут сведения о наличии медицинских противопоказаний и ревакцинации и оставят место для QR-кода.

Сам документ предоставят в электронном виде на двух языках – русском и английском – не позднее чем через три дня после вакцинации. Документ можно будет получить и на бумажном носителе. Сертификаты, полученные до 8 ноября, переоформят автоматически на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Возобновление регулярного авиасообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами. В список вошли: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

В частности, улететь из столицы на Багамы можно будет два раза в неделю по маршруту Москва – Нассау; в Иран – три раза в неделю по маршруту Москва – Тегеран; в Нидерланды по маршрутам Москва – Амстердам – семь рейсов в неделю и Москва – Эйндховен – два рейса в неделю; в Оман – два раза в неделю рейсом Москва – Маскат; в Словению – из Москвы в Любляну три раза в неделю; в Тунис – семь рейсов в неделю по маршруту Москва – Монастир; в Таиланд – по маршрутам Москва – Бангкок и Москва – Пхукет с частотой два рейса в неделю.

Корпоративные сим-карты

До 30 ноября компании и индивидуальных предпринимателей обязали передать сведения о корпоративных номерах. В противном случае с 1 декабря эти сим-карты будут заблокированы. Полученные данные должны подтвердить сотрудники компаний и ИП. Подать заявку нужно через портал госуслуг.

Принятый закон поможет бороться с телефонным мошенничеством. С его помощью число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт должно сократиться.

Илона Соболева, Никита Камзин

